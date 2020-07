si vous regarder a la fin de chaque trailer vous remarquerez que beaucoups de jeux ne sorte en fait que sur series X j'ai relevé:



State of decay 3

Forza (meme lui ouep)

Everwild

Avowed

Hellblade 2 (c'est quasi sur)

ET enfin Fable



alors soit MS a menti sur le crossgen /s'est trompé et ca durera seulement 1 an ,soit on aura rien a bouffer pendant 2 ans



notez que je m'en fous du crossgen et c'est plutot la perspective de la seconde option qui est emmerdante



En ce qui concerne le launch bcps ne voulait pas que MS se repose sur halo et au final le launch c'est halo infinite et the medium ,un peu decevant tout de meme surtout quand on considere que halo n'est pas la claque qu'on aurait voulu