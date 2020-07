10 000 années avant l'histoire du jeu, l’Eldridge, un gigantesque vaisseau spatial en pleine route afin d’acheminer passagers et marchandise entre deux planètes, est soudainement pris d’assaut par un virus touchant l’ordinateur principal du vaisseau. De nombreux messages s’inscrivent alors sur tous les moniteurs : « You shall be as Gods » (« Vous serez comme des Dieux ») et avant même que l’équipage ne puisse réagir, quelque chose avait pris possession du navire… Le système d’autoguidage se met alors en place et la trajectoire de l’Eldridge se modifie alors et se réinitialise vers la planète principale du système dans lequel ils évoluent. Ne trouvant aucune faille à l’attaque informatique, le commandant de l’Eldridge donne alors l’ordre d’évacuer mais ce n’est que peine perdue car les canons lasers du vaisseau détruisent un à un les vaisseaux de secours. Le commandant, en désespoir de cause, fait appel au dernier recours envisageable : l’autodestruction de l’Eldridge. Le vaisseau se crashe alors sur une planète avoisinante, et une mystérieuse femme se lève parmi les débris du vaisseau. Elle est nue avec une abondante chevelure mauve…

L'équipe "Atelier Traduction" a sorti le 20 juillet 2020, une nouvelle traduction de Xenogars, un J-RPG sorti en 1998 à l'origine sur PS1. C'est donc la deuxième traduction en Français de Xenogears par des fans. Le patch de traduction comporte aussi, en plus de la traduction, quelques correctifs inhérents à certaines parties du jeu qui pouvaient bloquer la progression (certains sauront de quoi je parle). Cette nouvelle traduction colle beaucoup mieux à la version Japonaise.Lien Twitter pour en savoir plus: ICI Sommaire venant de wikipédia: https://fr.wikipedia.org/wiki/XenogearsSi vous n'avez jamais fait Xenogears, c'est un jeu à faire absolument !