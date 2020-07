Alors que le manque de communication autour du titre en fait désormais un candidat idéal pour débarquer sur Xbox Series X, ceux qui espéraient voir Elden Ring lors du showcase de Microsoft organisé jeudi soir vont devoir revoir leurs attentes. C’est une nouvelle fois l’insider Jeff Grubb qui a douché les espoirs par le biais d’un tweet réduit à son strict minimum : un screen et un smiley.Le screen en question montre trois articles qui parlent justement tous des attentes des joueurs autour de la présence du jeu de From Software à l’event Xbox Series X. Le smiley quant à lui est un smiley «grimace» qui ne laisse pas franchement de place au doute. Elden Ring ne se montrera donc pas jeudi soir, lui qui avait été présenté pour la première fois par le biais d’une cinématique diffusé lors de la conférence E3 2019 de Microsoft. A moins qu’il n’apparaisse durant l’event Bandai-Namco qui se tiendra dans la nuit du 22 au 23 juillet.[/i]

Like

Who likes this ?

posted the 07/21/2020 at 05:42 PM by joker54