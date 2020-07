Films & Séries

"Il paraît que vous envisagez de tourner un « Rahan » (héros de bande dessinée qui se passe dans la Préhistoire) ?



Je me suis fait engueuler parce que j'ai annoncé un projet qui n'est pas encore signé et dont l'acteur envisagé n'a encore rien lu ! En revanche, on a déjà commencé à écrire « Divorce Club 2 ». Et ça, vous pouvez l'écrire.'

Michael Youn confie au Film français qu’une suite pour Divorce Club si le film cartonne. « Sur le tournage, nous nous sommes très bien entendus avec les comédiens, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot, Caroline Anglade, Charlotte Gabry et surtout Arnaud Ducret. Du coup, nous aimerions poursuivre l’aventure avec une suite, si le succès est là. Nous avons déjà l’idée, et j’ai déjà un petit traitement. Quoi qu’il arrive, mon prochain film sera avec Arnaud Ducret. Si ce n’est pas la suite de Divorce Club, ça sera une adaptation en comédie de Rahan [éd. Soleil, ndlr] dont le papa dessinateur, André Chéret, vient de nous quitter. Arnaud tiendrait le premier rôle dans une espèce de préhistoire fantasmée, et j’y interpréterai le méchant de l’histoire, tout en réalisant (…) »

Vous vous souvenez de la BD Rahan scénarisée par Roger Lécureux et illustrée par André Chéret, celle ci va enfin être adaptée au cinéma... Mais pas par Christophe Gans comme cela été prévu à un moment donné...Source :Et dans le Parisien du 13 juilletSource :Il devait parler de cette interview (qui est un peu passé inaperçue ?)Source :