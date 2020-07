La plupart des Souls-like demandent avant tout de défendre, d'isoler les ennemis. Généralement, vous privilégiez le un contre un car vous seriez désavantagé face à deux adversaires en même temps. Cette manière de jouer est systématique. Pour notre part, on tient à ce que vous ayez l'impression de pouvoir dominer et éviscérer les adversaires si vous savez comment les affronter, et si vous disposez du bon équipement. On a une plus grande variété d'ennemis, et du coup, on vous incite à en affronter plusieurs à la fois.

Toutefois, le joueur sera quand même amené à croiser le fer avec des golgoths. Toujours d'après GameSpot, les quêtes de la campagne principale comprendront des boss et des mid-boss, tandis que les missions "Hunt" nécessiteront d'en traquer. On est curieux de voir le résultat, Keith Lee ayant souligné l'importance des boss fights dans Godfall. La sortie du jeu est programmée pour la fin de cette année sur PS5 et PC

Les développeurs du studio Counterplay Games sont revenus lors d'un entretien avec gamespot sur le gameplay de cette future exclusivité PS5, mais disponible sur pc aussi.Ils s'attardent sur le fait que le gameplay sera à l'opposé de celui des Souls Likes:Ils s'attardent sur le déroulement du jeu et notamment l'affrontement des bosses: