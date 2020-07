Salut tous le monde,Enfiiiiiin je l'ai mon exemplaire du jeu comment je vais le poncé à mort depuis la première présentation même si les critiques sont variables pour une nouvelle licence Sucker Punch ont mis tout leurs tripes.Moi perso je vais le faire en mode Ghost et vous dès que vous l'avez en mode Ghost où Samouraï ?Bon je pourrais jouer que soir après le taf sniiif, dès que suis chez moi je disparaît...Bonne journée à tout le monde et bon vent lol pour ceux qui ont compris

posted the 07/16/2020 at 10:48 AM by radek