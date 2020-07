il s'agira donc du gameplay de la campagne ,et on imagine que le multi sera en beta test a la suite de l'event pour marquer le coup ,punaise qu'est ce que j'ai hate de voir ca halo sera bien la star du show n'en déplaise a certainsj’espère un truc de tres tres consistant pour cette campagne quelque chose d' epique .

Like

Who likes this ?

posted the 07/09/2020 at 10:58 PM by skuldleif