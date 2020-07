L'Otaku et sa Mère

Et voilà, malgré mes problème d'ordi, nous sommes de retour, comme la Team Rocket, on reviens toujours.Et aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de Bleach que l'on va regarder.On est maintenant sur Tipee, n'hésitez pas à nous suivre là bas soutenir avec une petite pub ou un petit don, ça nous encouragera à continuer et ça prend pas beaucoup de temps.Et n'oubliez pas, likez, commentez et partagez!!!!Soutenez l'éditeur officiel, la série est dispo sur ADN ou à l'achat en DVD par l'éditeur Kaze.