La sortie inclura de l'épisode 00 à l'épisode 03, qui sont déjà sorti au Japon avec les Muv-Luv alternative Chronicles 1 à 4.

Pour rappel, Muv-Luv Unlimited : The Day After et la sequel de Muv-Luv Unlimited. Elle est connu pour être bien différente de la trilogie principale et surtout d'après certain plus sombre que Alternative.

Opening "Saigo no Eden" par Misato Aki