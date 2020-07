Ils photographient une chauve-souris humaine aux Philippines, et ce n'est pas un renard volant géantNous ne savons pas si c'est à cause de tout ce qui se passe en 2020, mais certaines personnes sont naturellement nerveuses. Après tout, avec la pandémie mondiale, les frelons tueurs, une crise économique sans précédent, ou la NASA reconnaissant l'existence d'un univers parallèle où le temps recule, qui ne s'inquiète pas du prochain ajout pour cette année étrange et mémorable? Nous pourrions peut-être ajouter des chauves-souris à taille humaine à la liste.C'est vrai, les chauves-souris à taille humaine. Ce n'est pas une blague ou un montage, maintenant l'image d'une `` chauve-souris humaine '' aux Philippines est devenue virale sur les réseaux sociaux, ce qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.La terrifiante créature philippineUne image récente partagée sur Twitter d'une chauve-souris à taille humaine aux Philippines a pris d'assaut Internet et les internautes ont complètement peur. Un tweeter philippin a partagé l'image de ce qui semble être une chauve-souris géante. En joignant une capture d'écran d'un article de Reddit, l'utilisateur @ AlexJoestar622 a écrit dans un tweet du 24 juin: «Tu te souviens quand je t'ai dit que les Philippines avaient des chauves-souris à taille humaine? Oui, c'est de cela que je parlais. »Depuis lors, la publication a recueilli plus de 107 000 retweets, plus de 266 000 likes et des milliers de commentaires. De nombreux internautes ont publié des commentaires essayant de fournir une explication. Apparemment, la mystérieuse créature de l'image serait un acerodon jubatus ou une chauve-souris diadème, le plus grand mammifère volant du monde. Il est originaire des Philippines et peut atteindre une envergure allant jusqu'à 1,7 mètre et un poids allant jusqu'à 1,2 kilos.Selon certains Philippins, il existe d'autres chauves-souris plus petites qui pendent autour des arbres et parfois sous les toits de certaines maisons. Les plus grands pendent autour d'arbres plus grands, mais sont rarement vus. Cette espèce est en danger d'extinction en raison du braconnage. De plus, il ne représente aucun danger pour la race humaine, car il se nourrit essentiellement de fruits.Mais certains experts ont déclaré que la créature dans l'image n'est pas un renard volant géant à couronne dorée, car sur la tête, il n'y a pas de présence des cheveux roux typiques des renards volants.Et puis c'est quoi?La vérité est que jusqu'à présent nous ne savons pas de quelle espèce de chauve-souris il s'agit, et nous ne savons même pas s'il s'agit d'un animal. Certains ont commenté que cette image est liée à une autre découverte controversée qui était jusqu'à présent considérée comme un montage. En 2012, une chauve-souris humaine a été découverte au Pérou. Selon certaines informations, la créature a attaqué plusieurs personnes marchant dans la jungle et dans d'autres parties de l'Amérique latine.L'armée péruvienne a réussi à capturer la créature et l'a même photographiée. Comme cela s'est produit avec l'image des Philippines, à l'époque, ils disaient que c'était une couronne d'or géante volant un renard ou une monture.Mais comme nous pouvons le voir, ces images ne sont pas fausses et ce sont de vraies créatures. Il ne nous reste plus qu'à savoir ce qu'ils sont. Si nous excluons la possibilité qu'il s'agisse de chauves-souris géantes, nous sommes alors confrontés à une créature cryptozoologique, des animaux dont l'existence possède simplement des preuves circonstancielles et testimoniales, ou seulement des preuves jugées insuffisantes par la science officielle. Mais maintenant, nous avons des preuves de son existence, et il y a même des témoins oculaires. Cela nous montre également que cette année est tout sauf normale, et pour lister les événements étranges et improbables, nous devons ajouter une chauve-souris humaine, que nous pourrions parfaitement appeler "Jeepers Creepers". C'est simplement une suggestion.