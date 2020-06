Après avoir fait un article dans lequel je me demandais si je continuais mes tops ou pas, vous avez été nombreux à me demander de continuer donc ça m'a motivé plus que jamais ! Je précise qu'il y'aura un article de ce genre chaque semaine 1 par semaine quoi ! N'importe quel jour peu importe, je pense que c'est une bonne fréquence.Voici donc un nouveau top des monstres qui m'ont réellement terrifié dans les JV ! Je me limite à une créature par franchise, pour pas avoir tout le temps la même licence. Petit risque de spoil donc attention à vous !Pas d'ordre particulier.10)Resident Evil- Première bestiole à m'avoir vraiment foutu les boules, je dois bien avouer que c'est surtout son cri, un genre de plainte qui m'a terrifié, mais également sa laideur. Et le bruit de ses chaînes également. Quand on arrive dans le cimetière brrr quel frisson !9)Ocarina of Time- Des sortes de zombies, qui poussent des cris qui nous paralyse. Je les ai toujours trouvé flippant même encore maintenant. Ne serait ce qu'avec leur murmure ou leur cri strident qui nous effraie. Et leur visage est vraiment dégoûtant !The Evil Within- Une créature un peu à la Lisa Trevor, qui a une véritable histoire derrière elle, je vous invite à aller la lire si ça vous intéresse. Mais j'ai du mal en général avec les monstres à cheveux long style The Grudge ou The Ring, donc Laura est clairement inspiré. Elle a l'apparence d'une femme cadavérique marchant à 4 pattes et disposant de 4 longs bras acérés de griffes. Elle est réellement flippante et peut nous OS sans problème. Elle est vulnérable au feu.7)Silent Hill 2- Ce qui est surtout effrayant avec lui, c'est qu'on ne sait rien de lui. Mais il nous traquera sans relâche pour nous faire la peau, armé d'une immense machette. IL NE FAIT AUCUN bruit ! Si ce n'est la machette qu'il traîne à ses pieds. Ce monstre est réellement terrifiant, d'ailleurs le gardien de Evil Within s'en inspire grandement !6)Série Dead Space- Sorte de cadavre ressusciter par un virus extraterrestre, les Nécromorphes sont de véritables machine à tuer, pouvant avoir plusieurs formes et varient selon la taille. Ils sont flippant car surprennent souvent le joueur dans les couloirs du vaisseau, parfois en bondissant sur vous du plafond ou à terre. La meilleure solution contre cet ennemis est le démembrement stratégique, couper leur membre est le seul moyen d'en venir à bout.5)Project Zero- Les revenants c'est toujours flippant, mais ceux de Project Zero vont vous faire faire des cauchemars ! En plus d'être plutôt bien fait, ils sont aussi incroyablement flippant. Les vaincre ne sera pas de tout repos avec votre appareil photo.4)Alien Isolation- l'Alien est la machine ultime pour décimer toute une colonie de Marines en un clin d'œil. Véritable machine à tuer, celui ci sera votre Némésis tout le long du jeu. Ne pas faire trop de bruit pour pas l'attirer, n'es courrez jamais et surtout pas d'arme à feu. Au moindre bruit, celui ci va rappliquer, et vous faire la peau ! Et n'espèrez pas le semé, il vous rattrapera sans trop de problème, même dans un casier vous ne serez pas en sécurité bien longtemps...3)Outlast 2- Dans Outlast il ya bon nombre de créatures effrayant, mais si je devais en retenir une seule, ce serait le démon de Outlast 2. Au début, on saura pas trop ce que c'est ni pourquoi il nous chasse, on comprendra par la suite... Mais une chose est sûre c'est qu'il est terrifiant, le semé ne sera pas chose aisée... Jouez avec un casque et vous allez vous chier dessus quand vous le rencontrerez pour la première fois !2)Amnesia The Dark Descent- Sorte humanoïde et auparavant serviteur du château, les Grunt sont des monstres difformes dont les bras ont étaient coupés et remplacer par des griffes. Il yen a pas beaucoup dans le jeu et heureusement car ils sont très effrayant ! La musique s'accélère jusqu'à devenir de plus en plus forte quand il yen aura un à proximité de vous. Il ne vous restera plus qu'une chose a faire si il vous voit, courir et vous cacher !1)The Last of Us- Les Claqueurs sont le troisième stade de l'infection cérébrale par Cordyceps. Ils sont totalement aveugle et ne se répère qu'au sons. Leur bruit est comme un claquement très angoissant qui a inspiré leur nom. Il vaut mieux les éviter car ils sont assez difficiles à tuer, mais si c'est pas faisable, un bon coup de pompe avant qu'il ne vous attrape. Et si c'est le cas, il est déjà trop tard !En espérant que ça vous plaiseÀ la semaine pro pour un nouveau top !