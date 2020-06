Tests

Ni No Kuni 2 : L'Avènement d'un nouveau royaume

Développeur : Level-5Date de sortie : 23 Mars 2018Genre : Action/RPGPITCH :Evan, jeune prince de Carabas, s'apprête à être couronné roi après la mort prématurée de son père. Lorsque Roland, humain venu d'un autre monde, apparait dans sa chambre au travers d'une faille temporelle, un coup d'état fomenté par le premier ministre de Carabas éclate.Roland et Evan sont s'échapper et avec l'aider de nouveaux amis, reconstruire un nouveau royaume.Ni No Kuni 2 propose une histoire classique du vilain principal qui menace le monde, un dieu maléfique et un jeune à la volonté d'un roi pour ramener la paix dans le monde.L'histoire se suit sans difficulté et ne propose aucune surprise... Et même quand le jeu essaye de créer un pitch, celui-ci est immédiatement avorté.Les protagonistes n'ont pas énormément d’interactions entre eux, peu voir pas de background pour certains protagonistes.Le principal défaut du jeu est qu'on est prit par la main du début à la fin.L'histoire se déroule avec une facilité déconcertante pour les protagonistes. Il n'y a aucun obstacle qui se dresse devant eux tant les problèmes rencontrés trouvent une solution dans la minute qui suit.Les alliés acceptent de se joindre à vous sans trop de conditions, les obstacles sont résolu dans la foulé... Toutes les destination sont marquées... Une histoire clairement orientée pour les plus jeunes.GAMEPLAY :Ni No Kuni 2 propose 3 types de gameplay principalement.Gameplay classique, vous contrôlez un protagoniste à la 3ème personne parmi une équipe de 3 perso (6 jouables) et les CPU contrôle des les autres avec la possibilité de switcher de perso à tout moment.Dans les donjons, les combats se font sans chargement. Dans la worldmap, vous contrôlez des versions SD des personnages et devez passer par des temps de chargements en début et fin de combats. (chargements courts bien évidement)Pour les combats, vous pouvez effectuer des combos avec des coups faibles/forts. Sauter, esquiver, parer et utiliser techniques spéciales et autres magies en consommant des orbes qui se remplissent en frappant les ennemis.Les combats sont assez rapides et dynamiques, on peut facilement exécuter les combos et esquives, ce qui rend le tout assez plaisant.Le seul défaut durant les combats est que le personnage a tendance à cibler les ennemis les plus proches et donc, si on ne cible pas un ennemis en particulier, il n'est pas rare de vouloir frapper un ennemis dans une direction et voir votre personnage se retourner pour frapper l’ennemi, plus proche, qui se situe dans votre dos... Même si cet ennemi se concentre sur une autre cible.Dans vôtre royaume, vous devrez en assumer la gestion, ce qui comprend :- recruter de nouveaux alliés (100 personnes à recruter) et augmenter la maitrise de leur talent en les assignant à des bâtiments.- Construire des bâtiments pour agrandir vôtre royaume, gagner plus d'argent e ressources.- Effectuer des recherches variés, sorts, armes, aptitudes, bonus etc... dans les bâtiments en affectant les alliés requis à celles-ci.Et dernier gameplay, les batailles.Dans les batailles, vous contrôler le Roi Evan accompagné de 4 régiments et devez combattre les régiments adverses et choisissant le bon régiment et accomplir un objectif précis pour obtenir la victoire.Pour se faire, vous devez les faire se déplacer au tour de vous afin de mettre le régiment adéquat devant le régiment adverse.Ex : Régiment Épée est plus fort que le régiment Marteau, le régiment Marteau est plus fort que le régiment Lance et ce dernier plus fort que le régiment Épée... etc.Il existe d'autres régiments comme, archers, boucliers, mages et fusillersVous aurez aussi la possibilité d'utiliser les compétences des régiments utilisés si votre puissance militaire le permet.La map du jeu n'est pas spécialement grande mais il y a beaucoup d'endroits à visiter. Forêt, temples, grottes etc...En plus de quêtes qui popent à l'infini, 9 chapitres de quête principale, Ni No Kuni2 propose plus de 170 quêtes annexes.Ça va de la quête de recrutement à la quête fedex en passant par l'élimination de monstre etc...Le jeu propose beaucoup de d'objets à récupérer, armes, équipements... pouvant être upgradé ainsi que les magies.Vous devrez aussi trouver de petites créatures appelées Mousses.Ces créatures pourront attaquer automatiquement lors des combats. 4 groupes.Et pourront concentrer des actions diverses que vous devrez déclencher dans leur zones de cast.RÉALISATION :Comme dans le premier, Ni No Kuni 2 à un design très anime. Ambiance studio Ghibli, très coloré et assez plaisant.Que ce soit les protagonistes ou les décors.Malheureusement, la worlmap n'a pas bénéficié du même travail graphique et on se retrouve avec des assets et textures ayant un rendu plus classique. Même si le tout fonctionne quand même.Les animations sont assez réussies, surtout les mouvement de vêtements des protagonistes.L'OST, quant à elle, n'est malheureusement pas au niveau du reste. On a aucune musique marquante, à part le thème principale, les musiques sont plus oppressantes (même quand il n'y a pas d'ennemis dans la map) qu'épiques.Pas de grande musique orchestrale vous faisant voyager, de grands thèmes d'aventures et d'évasions qui auraient collé au titre comme un gant. Dommage.Une VO dispo pour les anglophobes.RAS au niveau des contrôles. Tout répond au doigt et à l’œil.Niveau bestiaire, Ni No Kuni 2 recycle en masse... Quelque soit le continent, le donjon, sur terre ou sur mer... Vous allez affronter encore et encore les mêmes ennemis.Ceux-ci auront un dénominatif différent, voir un accessoire visuel différent mais globalement, c'est toujours les mêmes types d'ennemis... Ce qui est assez curieux pour un jeu de ce genre où généralement, les ennemis sont très diversifiés.Le framerate (PS4 Slim) est vraiment en dent de scie. absolument pas constant et parfois en PLS.La difficulté du jeu est optionnelle, mais sachez qu'en mode NORMAL, le jeu se fait d'une traite, peu de challenge... Même le dernier boss n'est qu'une simple formalité.Seuls certains montres maléfiques poseront une difficulté... résolue par un leveling.Beaucoup de quêtes annexes, la durée de vie est plutôt bonne. Comptez +/- 55heures si vous jouez le jeu en faisant une grosse partie de quêtes annexes et +/- 80heures pour le platine.En résumé,Un action-RPG assez plaisant à jouer grâce à des combats simples et rapides.Facile d'accès à tous les niveaux (trop? ) et qui propose une histoire simple mais sympathique ainsi que la possibilité d'alterner 3 types de gameplay.Pour moi, un assez bon jeu. Je ne me suis pas ennuyé sur mes 82heures de jeu.Donc, à conseiller pour ceux qui cherchent un bon petit action-RPG sans prise de tête.+ DA+ Animations+ Gameplay varié+ Combat efficaces+ Durée de vie- Framerate- OST faiblarde- Difficulté (le jeu nous prend trop par la main, facilité scénaristique)- Bestiaire limité/10