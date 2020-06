Je me balade sur YouTube et je vois ce trailer, ça a l'air génial, un côté Tim Burton pour le coup c'est vraiment original ! Ça rappelle ces petit jeux, des bijoux comme concrete génie et bien d'autre !



Bienvenue dans le monde de Random, un sombre royaume dans lequel l’avenir de chaque citoyen est déterminé par un dé. Serez-vous vaincus par votre destin ou apprendrez-vous à apprivoiser le chaos pour en tirer parti ? Embarquez pour un voyage avec Even et son compagnon Dicey pour tenter de briser la malédiction de Random. Il est prévu sur ps4, one et switch et plus d'informations en 2021