Vous imaginez un peu la gueule du lancement de la Playstation 5 si SONY avait gardé toutes ses ultimes cartouches comme The last of us II pour le lancement de cette dernière ? Franchement ils sont Fair-play pour le coup...J'en suis a 9 heures de jeu, c'est une dinguerie à tout les niveaux, pas d'autres mots... Pour l'instant ma plus grosse surpris de la génération reste God of War mais TLOU2 est pas loin (et je l'ai pas fini en plus) donc la bataille risque d'être serrer