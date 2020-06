J'ai terminé le 1er chapitre (environ 1h de jeu), la vf est pas mal même si certains passages un peu malaisant (genre le speech de Barret sur le mako dans l'ascenseur mdr) sinon le boss est vraiment énorme (et assez difficile en "normal")L'intro avec la musique m'ont fait de ces frissons wow !! Techniquement ce que j'ai vu est déjà très beau, j'espère ne pas être déçu par la suite, en tout cas pour l'instant c'est que du bonheur !

posted the 06/20/2020 at 04:02 PM by popomolos