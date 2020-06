Vous êtes pas sans savoir que le prochain Crash Bandicoot 4 : It's About Time a fuité aujourd'hui par un revendeur Tawainais ! Et dans le titre, il est bien appeler "4".Seulement, une question m'est venu à l'esprit, le 4 ème épisode était déjà sortit sur Xbox, GC, PS2 etc... Avec Crash Bandicoot La Vengeance de Cortex ou Wrath of Cortex en anglais ! J'ai vérifié et c'est bien le 4 ème opus et il était développer par Traveller Tales et il était franchement sympa à faire !Donc j'ai une question, soit Activision s'est planté ce qui m'étonnerait quand même surtout dans un titre de jeu, soit il font comme si "La Vengeance de Cortex" a jamais existé et l'occulte volontairement... Ce que je trouve pas cool perso.Crash Bandicoot : La Vengeance de Cortex est un jeu vidéo de plates-formes développé par Traveller's Tales et édité par Universal Interactive Studios sur Xbox, Gamecube et PlayStation 2 en 2001. Il s'agit du sixième jeu de la série Crash Bandicoot.Vous en pensez quoi vous ? Sinon, vivement l'annonce