Ce petit studio de 14 personnes avaient fait le court métrage Majora's Mask Terrible Fate . On apprend également que le compositeur de Kena: Bridge of Spirits n'est autre que Theophany connu pour ses 2 albums Time's End: Majora's Mask Remixed

posted the 06/12/2020 at 12:30 AM by ostream