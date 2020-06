Système d'exploitation : Windows 10Processeur : Intel Core i5-3470 ou AMD Ryzen 3 1200RAM : 8 GoCarte graphique : GeForce GTX 1050 3 Go ou AMD Radeon RX 560 4 GoDirectX 12Espace disque dur : 80GoCarte son : DirectX compatibleSystème d'exploitation : Windows 10Processeur : Intel Core i5-4460 ou AMD Ryzen 5 1400RAM : 8 GoCarte graphique : GeForce GTX 1050 Ti 4 Go ou Radeon RX 570 4 GoDirectX 12Espace disque dur : 80GoCarte son : DirectX compatibleSystème d'exploitation : Windows 10Processeur : Intel Core i7-3770 ou AMD Ryzen 5 1600RAM : 8 GoCarte graphique : GeForce GTX 1060 6 Go ou AMD Radeon RX 590DirectX 12Espace disque dur : 80GoCarte son : DirectX compatibleCapture d'Ecran de la version PC:Kojima Production n'a pas dévoilé encore la config pour des résolutions supérieures,on se doute qu'il faudra minimum une 1070 pour jouer correctement en 1440p !