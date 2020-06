Vu l’engouement autour du Unreal Engine 5, la démonstration technique du partenariat Sony / Epic Games, je suis étonné de ne pas voir dans le fil d’actualité cette annonce de Microsoft qui confirme officiellement que le trailer Hellbalde 2 a été réalisé in-engine sous L’Unreal 5. [UP: Article ajouté en page d’accueil]Ce n’est quand même pas rien quand on sait que le trailer est sorti en décembre 2019.Maintenant, les démos c’est beau. On sait ce que peuvent balancer ces consoles.La présentation de jeux Cross-gen pour mettre en avant des éditeurs-tiers, c’est bien 2 min.Il faut du concret maintenant. J’ai hâte de voir ce que Sony va nous proposer ce soir. J’aimerai également qu’ils en dévoilent un peu plus sur la bête en elle-meme, son OS, features également. Je sais que c’est full présentation de jeux, mais on peut quand même espérer sur une présentation de 2h non ?Puis Microsoft le mois prochain, j’espère qu’ils balanceront ce qu’ils nous promettent depuis trop longtemps. Et j’y crois !Maintenant enjoy des futurs show et j’espère que tout le monde en aura pour tous ses goûts !