Je ne peux pas en dire beaucoup plus au-delà de la preview de The Last of Us PII mais... l'art et la technologie derrière ce jeu... il n'y a pas de mots. Ces gars sont fous.

Je dois avoir déjà joué 60 à 70 % de The Last of Us II. Je n'ai jamais rien ressenti de semblable à ce que je ressens avec ce jeu. Aucun jeu, film, bande dessinée, manga, anime, série ou autre œuvre n'a suscité en moi des sentiments aussi intenses. Incroyable.

J'ai terminé "The Last of Us II" pour la deuxième fois et j'ai dû aller courir.

Personne n'est prêt pour ce jeu

Si quelqu'un pensait savoir ce qu'est THE LAST OF US II, non, DEFINITIVEMENT IL NE SAIT PAS.



