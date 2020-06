"Hello, Skyman !"

"What ?"

"Ouais !"

Cette dernière saison, beaucoup de fans en ont rêvé, durant des années entières. Et un peu comme laqui finira par arriver l’année prochaine, la magie d’internet et des services de streaming aura fini par donner raison aux plus patients d’entre nous.Le truc, c’est que pour le grand final de cette cultissime saison 7,a imaginé un arc des plus ambitieux,, afin de sceller le destin d’un personnage cher au cœur des fans, à savoir la jeuneAlors, faut quand même qu’on en parle un peu, de cette Ahsoka. Lorsque la série a débuté, Filoni en a profité pour introduire dans la saga Skywalker un tout nouveau personnage en créant pour Anakin…Le but était ici, à l’évidence, dequi pouvait trouver là de quoi s’identifier correctement. Et c’est vrai qu’au début, elle pouvait taper quelque peu sur le système, la gamine, à appeler son maîtreau lieu de, je ne sais pas moi…, peut-être ? Mais fallait qu’elle ait l’air cool pour les gosses, alors…. En dehors de cet aspect un peu forcé, du moins au départ, une question est tout de suite venu tarauder les fans : puisqu'il n’est jamais fait mention d’Ahsoka dans le fameux épisode III… alors quoi ? On nous présente d’entrée de jeu un personnageet, mais que l’on se doit de savoir condamné ?, juste avant les événements de La revanche des Siths ?La suite, on la connait quelque peu. Ou du moins on pensait la connaître :va durer cinq magnifiques saisons, passant peu à peu d’une série pour gamins à l’un des projets canoniques les plus ambitieux qui soit dans l’univers Star Wars. Rappelons que cette série reste encore aujourd’hui approuvée par, qui a participé à tout un tas de trucs au niveau des idées et concepts (soit l’absolu inverse de la nouvelle trilogie de films), y compris lorsqu’elle se permet de chambouler de manière très forte des structures fondatrices du mythe, commeou, dans la saison 3, prend tout le monde à contrepied en proposant une nouvelle interprétation – aussi dingue que géniale – de ces légendes normalement connues des fans). Et surtout, le personnage d’Ahsoka va évoluer de manière extrêmement subtile, mettant constamment en balance l’humanité d’Anakin comme ses penchants pour les méthodes expéditives., physiquement et mentalement, et se voir proposer des épisodes absolument géniaux, comme disent les geeks : la série a été arrêtée (par Disney !) avant que ses créateurs ne puissent achever leur bébé. Mais la saison cinq avait pris soin de proposer une porte de sortie des plus élégantes pour le personnage d’Ahsoka : piégée et considérée comme coupable d’un attentat commis à l’encontre de l’ordre Jedi, elle finissait par quitter ce dernier après avoir prouvé son innocence. Cette fin était douce-amère au possible : notre personnage fétiche se retrouvait désabusé, écœuré par les travers d’un ordre Jedi qui lui avait tout appris, mais qui n’était plus que l’ombre de lui-même., tandis qu’on la regardait, comme Anakin, partir dans le soleil couchant, la larme à l’œil…C’était bien.Mais visiblement pas pour Dave Filoni, le créateur de la série, qui voulait qu’elle sorte par la grande porte, et pas simplement par cette espèce de souricière à laquelle nous avions eu droit.C’est là que Disney + débarque et, avec lui, son besoin de contenu. Il produit enfin la septième (oui, la 6 est une sorte de compil’ d’arcs bonus) et dernière saison. Les fans acclament Disney en cœur (oubliant au passage que c’est bien Disney qui avait justement tué la série pour produire son, vraie série pour gamins mais sur laquelle Filoniva refaire le même coup que pour Clone Wars en la changeant au fur et à mesure en vraie saga Jedi au dénouement d’ailleurs passionnant) (mais c’est une autre histoire) (quoi que…)Et on revient donc à cette saison 7.. 12 épisodes. 3 arcs de 4 épisodes chacun. Et clairement, les deux premiers arcs en question devront faire office de bonus : les quatre premiers épisodes s’intéressent à une troupe de choc de Clone Troopers, façondans Halo Reach, et les quatre suivants au personnage… d’. Qu’on reprend donc directement à la suite de sa défection de l’Ordre Jedi, à chercher sa voie, aidant ceux qu’elle rencontre sur sa route.Mais tout ceci n’était qu’un amuse-bouche avant le grand final. Avant ces quatre derniers foutus épisodes au cours desquels Dave Filoni et sa team vont juste balancer tout ce qu’ils ont dans les tripes. Rendez-vous compte : pour la première fois en douze années (!!) d’histoires, l’épisode ouvrant cet arc ne débutera pas par le thème traditionnel de la série, sorte de reprise à peu de frais de la musique de John Williams par Kevin Kinner. Non, ici, place au vieux logo Lucasfilms… suivi de lqui vient nous exploser les tympans tandis que le titre s’affiche en grand.Ok, c’est bon,Et c’était justement là que je voulais en venir !Ces quatre derniers épisodes ne sont en fait ni plus ni moins qu’Un long métrage, mais qui plus est auxet àOn se retrouve, médusé, face à du. Les scènes d’action démentielles ?. L’histoire qui s’imbrique parfaitement dans la saga et qui apporte une vraie plus-value aux films existants ?. La réalisation cinématographique au possible ?. Les révélations, les easter eggs - dont un clin d'oeil de malade à Rogue One ?. Mais surtout : l’émotion, la vraie, des personnages bien écrits, du genre à nous faire chialer, des situations poignantes, qui nous donnent envie d’enchaîner immédiatement avec l’épisode III ?Je suis personnellement encore sous le choc. Le film (car c’en est un !) se retrouve d’ailleurs inclassable en termes de(comprendre : à quel moment le regarder dans un run Star Wars), puisqu’il commencemais continue ensuite à se dérouler…Pour n’importe quel fan, sans déconner, c’est les frissons garantis. Mais vraiment. Et cette fin, nom de Zeus, cette fin… mais. On ne spoilera rien mais…tellement de choses sont dites dans ces silences… C’est juste dingue. Je n’arrive pas à m’en remettre.Finalement, le seul défaut du truc, c’est ce foutu découpage forcé en quatre épisodes.Et il n’en fallait pas plus pour que le bien nommé– un gros fan dont je vous avais parlé dans un article précédent – se permette un kiff de puriste en faisant un petit truc en apparence tout simple (alors que ça ne l’est pas), mais ô combien essentiel :, dorénavant nomméEt la boucle de se boucler d’elle-même. J’ai personnellement eu la chance de découvrir cet arc, pour la première fois, directement sous cette forme. Directement à travers ce montage de type long-métrage. Et je le dis ici bien haut (enfin, je l’écris, mais vous m’avez compris) : c’est de cette manière que la fin d’Ahsoka Tano se doit d’être appréciée. C’est pas le genre de truc qu’on peut regarder sur l’écran de son ordinateur portable, tout en checkant ses mails ou autre connerie.Non, faut se regarder ça sur votre téléviseur (oupour les chanceux), avec le son à fond les ballons. Faut le regarder comme un vrai film.est sans doute le seul véritable héritier de Georges Lucas à encore bosser sur cette saga phare. Il a été formé par le maestro lui-même, il a clairement toujours son 06, et la dernière chose qu’il veuille faire, c’est manquer de respect à cette saga chérie par des millions de fans. On le sent à chacune de ses images.Entre son extraordinaire, ses mythiqueset maintenant le cultissime(auquel Filoni participe activement sur le plan créatif – les fans qui ont suivi le casting de la saison 2 me comprendront)… le futur de Star Wars se doit vraiment de reposer sur ce mec-là et sa team.Bon, Disney, c'est bon : on lui file de l’argent et les clés de la boutique, là ! Tout de suite ! Laissez-le faire sa trilogie pour guérir nos petits cœurs de fans encore meurtris par l’épisode IX…Bobo, out