Bonjour à tous, c'est mon premier article de ce genre et j'aurai besoin d'aide pour que je choisisse le meilleur PC portable si possible gamer au meilleur prix car je sais que certains ici sont très calés dans le monde du PC.



Après avoir récemment changé ma tour de PC, je souhaite mettre à jour et changer mon PC portable qui devient à son tour obsolète.



Mon PC portable ASUS X554LD date de 2015 et déjà à l'époque il n'était pas très puissant (CPU : I3 4030U et GPU : Nvidia Geforce 820M) mais suffisant pour ouvrir la plupart des applications que j'utilisé pour mes études lorsque j'étais en déplacement/extérieur et à faire tourner mes jeux de stratégie plus au moins correctement.



Mais aujourd'hui, il commence à avoir beaucoup du mal à ouvrir certaines applications, les plus lourdes pourtant indispensables pour mon métier et c'est devenu un calvaire de faire tourner mes jeux (jouer en low à moins de 20fps, ça devient très pénible)



Est-ce que vous éventuellement aurez des liens à me proposer de PC portable assez puissant pour lancer n'importe quelle applications même les plus lourdes lorsque je suis en déplacement et suffisamment performant pour jouer à mes jeux de stratégies dans de bonnes conditions ? (mais ça c'est secondaire, j'ai mon PC fixe pour jouer dans les meilleures conditions)



Merci d'avance.



PS : Mon budget se situe entre 500 et 1000 euros et je vise un écran 1080p, pas davantage, si possible qui monte jusqu'à 120 hz.