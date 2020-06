a PlayStation a annoncé vendredi (5) The Last of Us 2 a dépassé God of War en pré-vente au Brésil, devenant le titre avec la plus grande prévente de jeux exclusifs au détail de la PlayStation dans l'histoire du pays.



Actuellement, l'édition spéciale sur support physique est épuisée. Cependant, la version standard reste disponible avec une remise de 20% chez certains détaillants. Les deux éditions peuvent être achetées sur des supports numériques sur le PlayStation Store.











C'est IGN Brésil qui nous apprend cette information concernant les préventes ou précommandes de the last of us 2 sur le territoire brésilien.Ces dernières dépasseraient celles de God of war, ce qui annonce un succès fabuleux pour cette suite tant attendue.