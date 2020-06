Patch Fantrad vostfr de Yakuza Kiwami parCe patch traduit la majorité du jeu Yakuza Kiwami sur PC (testé sur la version Steam à jour)Pour installer le patch, extraire le fichier .rar dans le dossier d'installation du jeu.Exemple : SteamsteamappscommonYakuza KiwamiLa traduction n'est pas totale ni parfaite, mais elle est réalisée par un amateur passionné par la série.Elle a été réalisée entièrement à la main, sans google trad ni machine de traduction.Cependant, elle permet de faire le jeu en entier sans être gêné dans la progression.Elle traduit également l'ambiance du jeu d'origine, et je garantis la compréhension de l'histoire.C'est une adaptation de la localisation anglaise, certaines subtilités peuvent être perdues en route.Le ton des dialogues, par exemple, est celui de la localisation.Il y aura certainement des fautes et des erreurs de syntaxe dans les quetes secondaires.POINT IMPORTANT : Les caractères spéciaux peuvent faire bugger un peu les dialogues. Ceci est dû auxaccents entre autre qui décalent les lettres et les mélangent sur certaines lignes. Le C cedille "ç" estaussi suréleve compare aux autres lettres et j'ai essayé d'éviter de l'utiliser. Vu que lestextes restent généralement assez lisibles et que leur apparition reste marginale, je laissetel quel pour le moment.Mise à jour des problèmes : Il semblerait que la traduction casse l'échange de CP de Bob pour le dash plus longtemps etc.. Je ne comprends pas ce qui cause cela puisque je n'ai pas touché au marchand lui-même hormis son dialogue de départ (qui n'a pas d'influence sur la mécanique derrière). Les bonus sont vraiment très mineurs donc ce n'est pas handicapant sur le jeu lui-même.Ce qui est traduit :-L'histoire principale-Toutes les histoires secondaires-La majorité des dialogues lies aux scénarios-Une partie du menu-Les descriptions des compétences et leurs prérequis-Les tutos en combat uniquement-Une bonne partie des interjections dans la rue et des commentairesCe qui n'est pas traduit :-Les assets graphiques, dont l'interface et les changements de chapitre-Les résumés des quêtes dans le menu-La liste de complétion du menu-Les tutos dans les menus-Les objets et leur description-les SMS-Une partie des interjections suivant les situations-Les interjections sonores, très volumineuses et peu impactantes-Les mini jeux (les quêtes qui les entourent le sont en revanche)-La quête secondaire des billets de 2000 yen, inintéressante et un calvaire a faire-Le nom des rues (par choix)-Les demandes d'Haruka, en raison du fonctionnement des fichiers du jeu a traduire-Les autres modes de jeu-Les marchands/restaurants-Les hôtesses (minijeu)On peut penser qu'il y a plus de choses non traduites que traduites, mais le but de cette traduction est de permettrela compréhension du jeu et de son scénario avant tout. Certains éléments nécessitent des compétences que je n'ai pas,comme la modification des assets graphiques, tandis que d'autres ne sont que très peu impactant sur l'expérience de jeu. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un RPG dans une très grande zone, et que certains éléments ne seront vus que par une très petite minorité de joueurs et joueuses.Lien pour dl : https://steamcommunity.com/app/834530/discussions/0/2280456883465445328https://drive.google.com/file/d/1TGqxgMr6uGMeS-prXz3ZlbVu3ZU4q-S_/view