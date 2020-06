Spécialisé à l'origine dans les jeux mobiles et PC, NetEase a annoncé la création d'Ouka Studio, son premier studio de développement axé sur les jeux pour les consoles de nouvelle génération, à Osaka au Japon. Il est dirigé par un directeur de studio expérimenté dans le développement de jeux pour consoles. Son identité est inconnue pour le moment.Le studio Ouka "développera des jeux de haute qualité aux côtés des amateurs de jeux du Japon et créera un nouvel avenir pour les jeux". Le studio recrute actuellement son personnel de base, notamment des réalisateurs, des concepteurs de jeux, des ingénieurs, des graphistes, des artistes et des artistes principaux.NetEase avait récemment dévoilé The Ragnarök, un RPG en monde ouvert sur consoles, smartphones et PC. Impossible de savoir dans l'immédiat si le projet est lié à Ouka Studio.