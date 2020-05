Désormais chez Sony Music Entertainment, après des expériences au sein de Three One Zero (ADR1FT) et First Contact Entertainment (Firewall Zero Hour) suite à son "départ" remarqué de Microsoft en 2013 car il avait annoncé sur les réseaux sociaux que la Xbox One allait proposer une connexion obligatoire à Internet pour pouvoir fonctionner, Adam Orth veut "créer le futur" avec son équipe.Le rapport entre le jeu vidéo et Sony Music Entertainment ? Le membre des BAFTA Los Angeles cherche à recruter en ce moment un Associate Producer, un Game Level Designer, un Game UI Designer, un Lead Environnement Artist, un Technical Animator, un Sound Designer, un Gameplay Engineer, un Unreal Engine Generalist ou encore un Unreal Engine Networking Engineer.Globalement les offres demandent une expérience avec un ou plusieurs AAA ou encore un intérêt pour la musique ou les technologies et les divertissements. Et si une équipe de Sony Music Entertainment était sur un jeu musical pour la PS5 ? Une expérience VR ?