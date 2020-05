Bonne nouvelle, la fnacpour l'achat de l'édition simple du jeu et offre égalementsur votre compte.Attention, il faut ajouter le steelbook en plus du jeu dans le panier pour l'avoir gratuit. VOIR NEWS COMPLETE avec toutes les éditions steelbook pour ce jeu.

Like

Who likes this ?

posted the 05/23/2020 at 01:16 PM by djfab