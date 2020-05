Yo gamekyo voici le trailer pour la saison 2 de l'anime fire force qui débutera en juillet 2020 avec toujours le studio David Production qui nous régal à chaque fois. On devrai d'ailleurs avoir des infos sur Dr stone saison 2 qui lui aussi je l'espère débutera en juillet.

posted the 05/22/2020 at 12:36 PM by yanissou