Star Citizen

Origin, c'est l'Apple de Star Citizen. C'est épuré, c'est classe, c'est blanc et... c'est hors de prix pour ce que c'est. Origin, à l'instar d'Apple, c'est le marqueur social, celui de ceux qui n'ont rien compris mais ont de l'argent. Qu'à cela ne tienne, CIG prévoit donc d'ajouter le G12 à la liste des productions proposées par la marque, le G12 n'étant pas un vaisseau mais une voiture, unmême, pour reprendre le champ lexical du jeu.Il est proposé pour l'heure aux seuls Concierge, cesayant financé le développement de Star Citizen à hauteur de 1000$ ou plus. Mais le véhicule devrait bientôt être disponible à l'achat pour l'ensemble des joueurs, sans doute dès demain vendredi 22 mai à l'occasion du lancement de l'Invictus Week qui, pour rappel, proposera à chacun de tester Star Citizen gratuitement à condition d'avoir créé un compte sur le site web officiel du jeu, RobertsSpaceIndustries.com Le G12 est proposé en trois versions, le G12 normal à 60€, le G12r (pour la course) au même prix, et enfin le G12a pour le combat à 65€ (5€, ce doit être le prix des missiles...). Mais attention, il s'agit ici des prix! Et donc, il faut débourser de l'argent frais pour vous acheter le véhicule, impossible d'utiliser ce qui pourrait rester comme crédits sur votre compte. Par ailleurs, le G12 n'en est encore qu'au stade de concept donc oui, pour l'instant vous achetez une image même si CIG vous prêtera bien sûr un autre véhicule en attendant que celui-ci soit effectivement jouable. Notez enfin la présence d'un package regroupant les 3 G12 pour 169€.Ces tarifs étant ceux des Concierges, il faut s'attendre à une petite hausse de prix pour les"normaux", en espérant que ces voitures soient vendues avec la LTI (assurance à vie) comme c'est le cas pour les Concierges.Avec l'avènement de la persistance au sein de Star Citizen qui fait que depuis la 3.8 l'argent accumulé par les joueurs est conservé d'un patch à l'autre, on peut légitiment se demander quel est l'intérêt d'acheter une voiture avec du vrai argent dans Star Citizen. Car le Tumbril Cyclone, par exemple, est vendu aux alentours de 26000 aUEC dans le jeu et c'est une somme que l'on atteint très facilement en à peine 1 heure de jeu...Et donc, à moins êtes plein aux as et que collectionner les véhicules et vaisseaux de Star Citizen est pour vous un hobby (on a connu moins onéreux comme passe-temps !), acquérir le G12 n'apparaît pas comme étant utile. Non, l'intérêt de l'achat de ce G12 réside probablement dans le fait qu'il permet d'acheter à un tarif raisonnable un véhicule en LTI qui pourra ensuite être upgradé en vaisseau par exemple, lequel conservera alors l'assurance à vie ensuite. Quoi qu'il en soit, vous faites ce que vous voulez de votre argent.Rendez-vous demain ou peut-être plutôt samedi pour la semainede Star Citizen où il sera notamment possible d'admirer un vaisseau capital Javelin !