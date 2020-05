Hello les gens !



Je viens de finir ZELDA BOTW! grosse claque ! ( je l'avais un peu mis de côté pour FF7R).



J'aimerai votre avis. Pour mon prochain jeu, j'hésite entre Hollow Knight et Ori and the Blind Forest.



J'aimerai un jeu pas trop prise de tête, je suis vraiment pas d'humeur à me faire un jeu du style die and retry. La DA d'ori me tente trop mais d'un autre côté, l'univers d'hollow knight également...



Merci d'avance pour vos avis.



Ca me permettrai de patienter jusqu'à TLOU Part 2 et GoT.



Paix sur vous