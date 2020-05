Star Citizen

La chose avait été annoncée il y a quelques temps déjà, et est donc officialisée aujourd'hui à travers un communiqué/poster publié sur le site RobertsSpaceIndustries.com , le site web officiel de Star Citizen , soit pendant un tout petit plus d'une semaine, les joueurs de Star Citizen pourront tester les vaisseaux qui seront tour à tour proposés, puisqu'on imagine que les choses vont probablement fonctionner comme lors de l'IAE 2019 Toutde Star Citizen aura la possibilité de se rendre sur la ville-planète ArcCorp, puis d'aller jeter un œil aux vaisseaux exposés au. Tout ou partie des vaisseaux jouables du jeu y seront au fur et à mesure exposés, et les joueurs pourront également admirer des hologrammes des vaisseaux à venir dans Star Citizen (dont le Mercury ou le gigantesque Kraken) !Dans l'immédiat, on imagine que le fonctionnement de cet événement est calqué sur celui de l'IAE de 2019, à savoir que tous les vaisseaux d'un même constructeur seront exposés et jouables gratuitement pendant 24h, avant de passer au constructeur suivant. Et on imagine aussi que ce sera l'occasion pour CIG de proposer certains de ces vaisseaux à la vente. On parle déjà de l'Idris, du F7A ou encore du F8C, vaisseaux présents sur l'affiche de l'événement...Pour l'heure, mis à part le poster révélé, le déroulé de cette semaine den'est pas encore dévoilé. Mais si donc vous n'aviez pas encore de compte sur le site RobertsSpaceIndustries.com , c'est le moment, vous recevrez ainsi un email quand l'événement aura débuté et qui sait, peut-être que lesera aussi proposé à tous les comptes créés et que vous pourrez alors tester gratuitement le jeu (comme lors de l'IAE 2019)... Pour vous créer un compte, vous pouvez cliquer ici (ce lien contient un code de parrainage ).