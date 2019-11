Star Citizen

La CitizenCon s'est terminée hier vers 22h-23h, après une journée placée sous le signe de la future planète jouable, Microtech, dont on a vu les différents environnements principalement sous la neige mais qui rappellent aussi certains paysages notamment vus dans le récent Death Stranding.Le Carrack a bien évidemment lui aussi été mis à l'honneur même s'il ne sera pas jouable avant février prochain, et surtout, le show s'est terminé par un voyage en trou de ver vers le prochain système solaire jouable, Pyro. Était-ce assez pour rassasier les fans ? Les mois à venir nous le diront, et les versions Alpha 3.8 jusqu'à 4.0 sont plus que jamais attendues de pied ferme.Toujours est-il qu'après cette CitizenCon, l'commence. Elle va durer 10 jours. Disponible en même temps que le patch 3.7.2 qui a été publié aujourd'hui même , elle propose à tous les, tous les jours, d'accéder à tous les vaisseaux d'un constructeur donné. De quoi avoir une idée de l'ampleur des possibilités offertes par les différents jouets de l'espace que Star Citizen propose.Et ce 24 novembre, le constructeur mis à l'honneur est Anvil :Voici les constructeurs disponibles, jour après jour, après ce dimanche :- Lundi 25 novembre : RSI,- Mardi 26 novembre : Kruger Intergalactic, Consolidated Outland & Tumbril,- Mercredi 27 novembre : ARGO & MISC,- Jeudi 28 novembre : Aopoa, Banu & Esperia,- Vendredi 29 novembre : AEGIS,- Samedi 30 novembre : Drake,- Dimanche 1er décembre : Origin,- Du 2 au 5 décembre : 4 vaisseaux parmi les plus plébiscités (Drake Caterpillar, Aegis Reclaimer, Aegis Hammerhead et Drake Cutlass Black).Si vous avez toujours souhaité jouer à Star Citizen , c'est le moment de tester le jeu à fond pendant la semaine à venir. Pour cela, il vous faudra bénéficier d'un compte sur le site officiel du jeu ( cliquez ici pour vous inscrire ).Cette période est aussi l'occasion d'ouvrir les portes de la boutique à tous les vaisseaux qui deviennent ainsi achetables. Un Carrack, ça vous tente ? Ça fera 546€ . Vous êtes plus raisonnable et optez pour le nouveau Pisces ? Alors seulement 43€ (ou 60€ en starter pack pour débuter l'aventure, le prix comprenant l'accès au jeu).Plus d'informations sur la page spéciale dédiée à l'évènement