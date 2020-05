Nouvelle video aujourd'hui sur Uncharted 2 : Among Thieves, là encore dans son Remastered par BluePoint Games.



On peut voir que la série a effectué un gros bon en avant, et qui va d'ailleurs aller crescendo au gré de l'avancée dans les chapitres du jeu.



Réalisation, rendu, interactions, gunfights ont considérablement été améliorés (même si tout n'est pas parfait, ça va beaucoup mieux). Cette version perd l'aliasing de la version de 2009 et gagne davantage sur les jeux de lumières, déjà sublimes à l'origine.



Uncharted 2 pose pour ainsi dire les bases d'une formule qui ne va plus vraiment avec ses suites (épisodes 3 et 4).

Pour beaucoup, il s'agit du meilleur épisode. Et vous qu'avez vous pensé de cet épisode?



