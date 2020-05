Source:

Boba Fett is coming !!! Ainsi donc Temuera Morrison reprend son rôle qu'il a tenu pour la dernière fois dans la franchise inter-galactique il y a une quinzaine d'année après SW: La revanche des sith! Attention cependant, durant cette saison 2 il n'aura qu'un tout petit rôle, les hypothèses de la silhouette à la fin de l'épisode V de Mandalorian semble donc confirmés.Il est aussi possible que l'acteur puisse tenir un autre rôle dans la série, Ahsoka Tano étant également de la partie, est-ce probable de voir son fidèle ami clone "Rex" ? Tout est possible ! Avec les rumeurs autour de Dark Maul, ce serais le 3ème personnages majeur de la franchise à être présent dans la saison 2.