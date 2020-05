Séries

« Some people choose to see the ugliness in this world. The disarray. I choose to see the beauty. To believe there is an order to our days, a purpose »



Me concernant, je n'ai pas vu à ce jour lede 1973 (appelé aussi) par feu. Et dont s'inspire cette série que j'ai découverte il y a deux ans. En m'étant fait d'une traite la première saison déjà sortie et que j'ai beaucoup aimée. Puis la seconde qui était déjà en cours de diffusion, plus complexe voire trop par moments même si ça restait de qualité.J'avais tout de suite accroché à ce savant mélange entreet, mettant en scène desappelés "hôtes" d'apparence humaine, peuplant le parc d'attractions futuriste de(et ailleurs). Une reproduction fidèle duAméricain, très prisé par des visiteurs fortunés où tout est permis. Jusqu'au jour où suite à une "mise à jour", ces mêmes hôtes prennent lentement mais surement conscience de leur condition, et finiront par mettre en danger les visiteurs du parc.J'ai été happé par sonAdmiratif devant la prestation desEnvouté par lade(l'un des plus grands compositeurs de cette dernière décennie pour moi) et ses nombreuses reprises de morceaux connus. Impressionné par leset plus encore.Mais ce qui m'avait le plus marqué (en bien comme en mal), c'était laà base de multiples temporalités des deux premières saisons. Mélangeant passé, présent, et même futur au sein d'un même épisode et ce sans nous donner d'indications sur l'époque dont il était question. Autant l'idée n'est pas inintéressante sur le papier, autant en pratique ça rend le tout. Chose que la saison 3 a laissé de côté pour se concentrer essentiellement sur une narration plus linéaire. Mais est-ce que cela rend la saison plus intéressante pour autant ?Une série s'appelantmais, c'est un peu ironique quand on y pense. J'en étais même à me demander ce qu'ils allaient bien pouvoir raconter au vu des événements irréversibles survenus au parc, et du sort de la plupart des hôtes dans la saison 2.Au final, le fait de voir ce fameux monde extérieur nous montre à quel point s'étend lede cette série que je n'imaginais pas aussi riche. Avec de somptueuxreprenant une architecture à la fois actuelle et futuriste, s'inspirant de certaines villes d’Europe, d'Asie orientale, et de la côte ouest Américaine. Et même si c'est une toute autreque dans le parc, voir les hôtes restants interagir avec la population locale fait prendre à la série une autre dimension. En plus ce ça, ces deux mondes sont plus similaires qu'il n'y parait, car les hôtesSi on devait résumer cette saison en un mot, ça seraitRecherchée par les hôtes et en particulier. Qui pour y parvenir prépare unedans le monde de leurs créateurs afin de briser définitivement les chaines de ses congénères, et de surcroit ceux detoute entière. Car il s'avère que ce monde estLa faute àLa société qui héberge la surpuissante Intelligence Artificielleétant au cœur de la série, et ayant la main mise sur le destin de chacun des individus de cette société. Et ce sans même qu'ils ne s'en rendent compte, exactement comme pour les hôtes au début de la série. Et exactement comme un grand classique du genre qu'étaiten son temps. Oùévoluait sans le savoir dans un monde virtuel qu'il pensait être la réalité jusqu'au moment où il avalera laUn parallèle que j'ai trouvé pertinent et qui soulève de nombreuses questions, dont la suivante.Cette interrogation prendra tout son sens durantqui est l'un de mes préférés de cette saison. Oùmettra en place sa révolution et fera voler ce système en éclats. C'était assez intense à voir. Épisode qui m'a aussi marqué par le "" dequi l'aura fait passer par de multiples genres cinématographiques, et laexplosive au centre-ville de nuit.Une des forces derésidait dans l'interprétation desHumains comme hôtes. Pour cette saison c'est globalement correct même si certains d'entre eux nous avaient habitués à mieux. Commeque je n'ai pas trouvé très utile sauf vers la toute fin.qu'on ne reconnait presque plus mais qui n'a pas perdu sa fougue caractéristique. Etbien que toujours badass et surpuissante, a perdu en profondeur.En revanche j'ai beaucoup apprécié le traitement du personnage de. Passant de l'humaine impitoyable et n'ayant peur de rien, à une "" (le corps deavec l'esprit deen pleine crise identitaire mais pas moins humaine pour autant. Tentant tant bien que mal de, et qui a parfoiscomme c'est le cas avec sa famille biologique. Elle ne manquera pas de le montrer à uneagissant comme unepour elle. Son personnage atteindra son apogée dans unmontrant une très belle démonstration de force de sa part, et faisant figure de basculement majeur au vu de ce qui lui arrive.Concernant les nouveaux venus, le personnage deinterprété par unqui m'avait marqué dans. Et qui m'a fait une plutôt bonne impression. J'ai apprécié son côté emphatique et son recul qui le différencie des autres humains malgré son passif peu enviable. Et sa relation avec unequi aura beaucoup à apprendre des humains à travers lui.L'autre nouveau venu et principal antagoniste de cette saison, l’insaisissableinterprété par le charismatiqueQui avec cette série, signe probablement l'une de ses meilleures interprétations à l'écran. Son intelligence et obsession à vouloir tout contrôler en font un personnage aussi complexe que dangereux.Et enfin je ne pouvais pas ne pas finir par, et qui. Laautrefois innocente devenue vengeresse. Et résignée à en finir à sa manière avec les humains qui l'avaient persécuté dans le parc. Une évolution que je trouvais certes logique mais trop classique sur la forme. Jusqu'au toutet la scène très puissante lui étant dédié. Qui m'a fait prendre conscience que son plan n'était pas celui qu'on croyait être, et que tout ce qu'elle voulait c'était voir lade ce monde qui lui a pourtant causé tant de torts. Comme le dit cette citation (en anglais) qui résume à elle seule toute l'essence du personnage.