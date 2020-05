Pour tenir les délais imposés par Sony et Microsoft, AMD va donc mettre les bouchées doubles. Durant une conférence téléphonique avec les investisseurs, Lisa Su, la présidente de la firme américaine, a déclaré que la production des SoC sera prochainement boostée pour assurer la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X en fin d'année 2020.

Les consoles next gen sont prévues en fin d'année, malgré la situation sanitaire actuelle liée au COVID19, la production des consoles next gen, et leurs composants aurait pu être retardée, mais Lisa SU, PDG d'AMD a confirmé par téléphone l'augmentation des cadences de production des SOC next gen pour maintenir la sortie de ces dernières fin 2020.