Salut à tous et bonne fete du travail,



J'ai profité d'une offre Steam pour prendre la trilogie Batman Arkham: Asylum, City et Knight. Je suis sur le point de finir City et je me rends compte qu'il existe Origins et qu'il est sortie après City.







Ma question est la suivante, faut-il faire Origins et ensuite Knight ou plutot l'inverse?



PS: C'est un vrai plaisir de refaire cette serie, je m'étais arreté vers la fin de City à l'époque sans le terminer. Là c'est une vrai redecouverte.