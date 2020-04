Dévoilé via un court teaser à l'E3 2018, le prochain TES n'a pas encore de date de sortie, et est sûrement pas près d'en avoir pour l'instant. Du coup, les infos concernant le titre sont très maigre, on ne sait rien ou presque de ce jeu.

Mais un certain Throwaway13579 sur The Elder Scroll Wiki se dit très bien renseigné, voici les infos selon lui sur ce prochain jeu.



- Se déroulerait 6 ans avant les évènements de Skyrim



- Se nommerait Elder Scroll VI Redfall



- L’aventure aurait lieu dans les régions de Haute-Roche et Lenclume, la première ayant une situation instable avec des différentes zones en conflit.



- La volonté de Bethesda serait par ce contexte de mettre en place de véritables batailles, avec des sièges, certains étant menés par des hordes d’orcs.



- L’île de Balfiera serait également présente et avec donc tout un système de navigation pour y accéder.



- Toutefois le système de navigation ne se limiterait pas qu’à cela avec toute une mécanique. Le système de craft ferait également son retour et la Tour Direnni serait également présente avec un rôle important, mais sans plus de détails.



- Concernant les villes, Dagerfall serait la plus grande du jeu, mais aussi de toute la série et les quêtes auraient été profondément améliorées dans leur écriture.



- Pour finir, toujours selon Throwaway13579, cet Elder Scroll VI : Redfall sortirait entre Octobre et Décembre 2024 (lol) , ce qui ne semble pas incohérent pour cela. Un DLC pour enrichir la partie navigation serait déjà prévu.



Bien entendu, aucun moyen de vérifier si ces informations sont plausible mais ça semble pas totalement farfelue non plus.