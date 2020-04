Bonjour à tous,



Petite news Persona 5 royal.

Je viens de découvrir en allant dans ma boite mail ps4 (j'y vais jamais ...) que Sony/Atlus donne des codes pour des thèmes et des avatars.

Les thèmes sont animés et avec les musique du jeux !

Les avatars sont aussi très sympa.

Je précise que tout ceci est gratuit ! visiblement les mails sont envoyés après avoir progressé dans le jeux.



Pour ma part, je suis très content de l'avoir pris car je n'ai jamais fini P5 (arrêt après le palais de makoto) et les ajouts sont vraiment sympa. J'ai même platiné le jeux après 106h.

Sur ce, bonne soirée.