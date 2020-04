Hello

S'il y a bien un truc qu'on a perdu depuis l'ère 8 bits c'est le coop local (hormis jeux de sport et Switch)

Et personnellement je trouve ça vraiment dommage. A part dans les Jeux Indé (par ex children of morta) le coop en écran splitté reste vraiment une exception (FPS, tps, RPG..)

J'ai vu que des rumeurs annoncent la coop pour horizon 2 sur play 5. Je ne sais pas si ce sera en local, mais ça m'a fait réfléchir.

Actuellement les consoles sont très limitées techniquement et le coop local demande énormément de ressources. Mais on peut imaginer que sur les next gen ce sera possible, quitte à quelques sacrifices...



Pour vous, c'est une feature importante d'un point de vue plaisir de jeu, ou le coop en ligne vous suffit?