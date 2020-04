• Possibilité de créer des World Maps et les partager (Nintendo Switch online requis, évidemment)



• Nouveaux Power-ups pour chaque style: Champignon SMB2 pour SMB, Grenouille pour SMB3, Mario Balloon pour SMW, Champi gland pour NSMBU et Boomerang pour Super Mario 3D World



• Nouveaux ennemis: Koopalings (sauf pour SM3DW), Mechakoopas verts, rouges et bleus, ces derniers tirant des lasers.



• Nouveaux éléments: Des trampolines dépendant de l'interrupteur ON/OFF, la clé maudite de SMB2, masque de Goomba pour SM3DW.



• Et Super Mario 3D World aura le droit à des power-ups inédits: en plus du casque hélice (qui date de Super Mario 3D Land), il y a le masque Bill Balle pour se comporter comme un missile et le bloc POW pour exploser tous ceux sous quoi vous sautez.



Il s'agira la dernière mise à jour majeure du jeu selon Nintendo. RIP ceux qui espéraient un style de jeu bonus parce que c'était écrit au pluriel dans le menu du jeu.