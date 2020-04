Eh oui je parle du tres bon "A Way Out" qui m'a complètement cloué le bec apres une aventure mémorable ! De l'action, des rebondissements, des rires et des larmes ! A Way Out mérite d'etre fait ! Ce voyage sera inoubliable avec son meilleure ami, sa femme, son frere ou un parfaite inconnue. Peut importe, ce jeu mérite vraiment que l'ont s'y plonge pour découvrir l'essence meme de la coopération dans un jeux vidéosVivement qu'un autre studio nous pondent des jeux Co-Op de cette trempe laJ'aime tellement ce genre de prise de risque ! Bravo au développeur Hazelight Studios pour ce trésor qui est en or et l'on sait tous, que tout les trésor ne sont pas or mon ami