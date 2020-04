Déjà la partie 11 ! J’ai déjà fait un article sur mes nombreuses GC (fouillez un peu sur mon blog) et voici aujourd’hui ma collection de jeux GC. Toujours en version jap, avec ses superbes jaquettes !La GC c’est le grand retour de Capcom en force avec notamment la série des Bio Hazard. Ce coffret est d’ailleurs assez recherché.La GC, c’est aussi Zelda, avec Wind Walker qui pris tout le monde par surprise avec son style mignon.Mais aussi le discret mais super Zelda 4sword, qui dans sa version jap a un mode multi exclusif, très fun et intégralement doublé (une première pour la série )La GC, c’est aussi des cadeaux, comme le CD bonus avec ocarina of time et Ura Zelda pour les précommande de WW. Ou le CD compilant de nombreux Zelda, disponible uniquement sur le Nintendo club.La GC, c’est aussi le retour d’FF et de square enix, avec la série FFCC. Une super expérience multi.La GC, c’est aussi la révélation du studio Rétro studio et du chef d’œuvre Metroid Prime.La GC, c’est aussi de nombreux jeux de sport avec le très réussit Mario strikerLa GC, c’est aussi pikmin, la nouvelle licence de Nintendo complètement sous évaluer.La GC c’est aussi la découverte deClover studio avec la très originale série des viewtiful joeLa GC, c’est ausssi le retour des licence wave race et 1080 dans des épisodes très réussit.La GC, c’est aussi les adieu à Rare avec Starfox Aventure,La GC, c’est le dernier épisode d’ F-zero...mais aussi le decallé mais très bon kirby air ride.La GC, c’est aussi des concepts aussi barrés que réussit avec monkey ball ou kururin splatch.La GC, c’est aussi un incroyable Mario kart, et le début de la licence smash sur la scène pro.La GC, c’est aussi la naissance de la licence Luigi mansion, souvent sous estimé, et Mario Sunshine.La GC, c’est aussi quelques ovni....La GC, c’est l’incroyable starwar rogue leader et le surprenant Link dans soulcalibur.La GC, c’est l’exelent Et surprenant Remake de MGSLa GC, c’est la naissance du gameplay assimetrique avec ce pac-man.La GC, c’est la premiere série musicale de Nintendo. D’ailleurs toutes les versions possèdent des musiques exclusive. L’européenne par exemple a la musique d’f-zero que l’on trouve dans aucun des 3 épisode jap.La GC, c’est donkey kong jungle beat. Un plateformes au gameplay improbable au bongo qui marche extrêmement bien. L’on comprend mieu le génie derrière ce jeu lorsque l’on sait que c’est la team derrière les Mario Galaxy qui est derrière cet épisode.Et voilà.... et si vous croyez que j’en ai fini avec la GC..... RDV demain.....