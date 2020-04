Tests

Axiom Verge

Développeur : Tom HappDate de sortie : 31 mars 2015Genre : MetroidvaniaPITCH :Trace, scientifique dans un laboratoire de recherches au Nouveau-Mexique.Suite à une explosion qui cause l'effondrement du bâtiment dans lequel il travaille, Trace se réveille dans une sorte d’œuf... dans un monde appelé Sudra.Le scenario de Axiom Verge ne tient pas une grande place dans le jeu. Le jeu ne propose que quelques scène de dialogue pour expliquer les évènements qui se déroulent dans le jeu.Le joueur pourra aussi trouver des notes dispersées ci et là dans le jeu pour avoir plus d'infos sur les évènements passés du monde de Sudra.Certaines notes ne seront pas lisibles car écrites dans une langue non traduite sans le bon outil.GAMEPLAY :Axiom Verge est un plateformer d'exploration en 2D qui s'inspire de Metroid.Comme dans Metroid, pour progresser dans le jeu, vous devez trouver des objets qui vous permettront de retourner dans les zones précédemment visitées afin de débloquer de nouvelles zones, nombreux secrets et répéter le processus jusqu'à trouver votre chemin vers le boss de fin.Trace dispose des actions de base. courir, sauter, s'abaisser et tirer dans 8 directions avec un bouton lock pour pouvoir tirer en diagonale sans se déplacer pour autant.Le jeu propose une multitude d'armes aux effets variés. Du simple tir, au rayon laser, rayon laser continu, lance-flamme, tirs multiples ou encore explosif.Si Axiom Verge met plus d'une vingtaine d'armes à votre disposition, la plupart des armes ne sont la que pour étoffé le nombre de collectibles tant la plupart des armes sont finalement useless. J'ai passé la majorité du temps à jouer avec le tir de base en alternant avec le laser continu auto guidé et terminé le jeu au lance-flamme.Certains armes ne sont dispo que pour actionner quelques "interrupteurs" dans le jeu.Les armes sont accessibles via un système de sélection radiale qui place les armes en fonction de leur arrivé dans votre inventaire, ce qui change constamment les armes de place, excepté pour l'arme principale.Ce qui fait perdre du temps au joueur pour retrouve l'icon de l'arme souhaité.Autre mécaniques du jeu :La foreuse. Celle-ci permet de forer au travers de certains murs ou sols pour accéder à de nouvelles zones ou secrets.Le disurptor (perturbateur) qui est un outil pour votre arme ou en grenade qui acte une large zone. Cette arme permet de "glitcher" certaines portion de décors... Faisant disparaitre des blocs qui vous barraient le passage, solidifiant certains liquides ou faisant apparaitre des blocs sur lesquels vous pourrez vous servir pour atteindre de nouvelles zones.Le disruptor permet aussi de glitcher les ennemis, leur conférent un nouveau pattern.Certains ennemis, au lieu de vous attaquer, se mettront à produire des points de vie pour recharger votre santé, seront ralenti ou ne pourront plus vous blesser avec leur attaques etc...Le drone. Petit robot qui vous permet de passer des des passages plus étroits.Doté de son laser à courte porté pour se défendre, il prend la place du joueur quand déployé.D'autres outils seront à votre disposition qui vous permettront de sauter plus haut, vous déplacer à travers les murs ou d'atteindre de nouvelles plateformes avec un grappin.Côté gameplay, Axiom Verge comporte assez de mécaniques différentes mais le gameplay en lui même est perfectible.La hitbox pas toujours précise lors des sauts, manque cruel d'indications qui vous feront faire des allez retours incessants dès lors que vous récupérer un nouvel outil pouvant potentiellement débloquer une nouvelles zone ou item ou encore le mappage des touches qui déconne.Beaucoup de secrets sont trop secrets. Certains murs peuvent être passés au travers avec le bon outil mais avec zero indication. On bloque sur un mur qui démarque la limite de l'écran mais avec le dernier labcoat, on passe au travers, débloquant une nouvelle salle... Ça force le joueur à devoir répéter le processus sur une grosse partie des écrans du jeu, ce qui est pénible et fastidieux.Le jeu propose 2 mode de difficultés et le mode speedrun (que je n'ai pas testé)J'ai commencé le jeu en HARD et malgré cela, le jeu est d'une simplicité enfantine. Les boss n'ont qu'un pattern voir 2 grand max et sont pour la plupart trop faciles et ennuyeux.J'imagine qu'en normal, c'est encore plus accentué.La "difficulté" du jeu vient vraiment du manque d'indication de la part du jeu qui vous fait perdre un temps fou.J'ai fini le jeu en premier (et unique) run en plus de 19h longues heures de frustration à chercher quel mur est franchissable ou non.RÉALISATION :Encore un jeu qui surf sur la vague neo retro.Axiom Verge adopte le style pixel fouillis qui apporte un coté retro mais pas toujours du meilleur goût.Certains pixelart s'en sortent plutôt bien en avant plant ou en background.Les boss sont de bonne taille et plutôt réussi en comparaison du reste.La bouillie que représente le layout du jeu est parfois chaotique et la hitbox n'aide pas.Pareil pour la DA... Il est difficile de savoir quels murs peuvent être franchis, cassés etc...On confond certains passages avec le background. (on a pas le réflexe de se dire oui, la je peux y aller)Pareil pour la map. La visibilité de celle-ci n'est pas optimale. Celle-ci n'indique pas toujours les passages entre les écrans. Certains passages ne deviennent visibles sur la map qu'après les avoir empruntés.Pour les autres, il s'agit d'une petite barre nuancés en blanc mais pas toujours hyper visible lorsqu'on joue à bonne distance de son écran et que le jeu ne permet pas de zoom sur la map.Pour les animations, c'est du retro. C'est assumé.Quelques chutes de framerate, surtout quand les boss exploses en milles morceaux.Les commandes sont correctes. Le personnage répond bien même si l'ergonomie des boutons est pas optimale. La roue de sélection des armes est sur le R3 et pour une raison qui m'échappe, il n'est pas possible de la déplacer à 100% sur le L3.Pour ce qui est du bestiaire, il y a assez d'ennemis avec leur propres pattern qui en plus peut être modifier avec le disruptor.Pour l'OST, certains morceaux sont vraiment sympas. (Intro, boss)D'autres, sans êtres mémorables, sont bien dans l'esprit du jeu et certaines sont étrangement hors thème.IntroCelle-ci même si elle n'est pas mauvaise en soi est (selon moi) hors contexte.Le gros défaut du jeu est vraiment son manque d'indication et visibilité qui rend la progression parfois pénible et ennuyeuse.Contrairement à des jeux comme Dead Cells ou la progression est rapide et fluide, Axiom Verge joue la retro à 100% mais due au probable manque d'expérience, le jeu n'est pas toujours agreable dans son évolution.Agencement du layout, visibilité, mécaniques pas toujours intuitives, utilité de la majeur partie des armes...Le jeu me laisse un ressenti de chaos dans sa réalisation, de pas toujours bien pensé.Le jeu propose aussi plusieures traductions, dont le français.Mlaheureusement, la personne en charge de la traduction n'était pas parfaitement bilingue et on a droit à du texte écrit en petit français. Conjugaison, grammaire...Jeu à faire en anglais.En résumé,Donc voila, j'en attendais plus de la part de ce jeu qui à quand même pas mal fait parlé de lui.Mon avis final est finalement mitigé. Malgré que le ressenti sur les premières heures était plutôt bon, car tout à découvrir avec des secrets trouvés ci et là par hasard, il a finalement fait place à une frustration à force de devoir repasser encore et encore sur les différents écrans du jeu après avoir acquis un nouvel outil car pas toujours évident de savoir ou se trouve un possible passage pour bien souvent, se retrouver au final avec une arme qui ne servira pas tout au long du jeu.Si le jeu n'est pas mauvais en soi malgré quelques points perfectibles... On perd énormément de temps et jeu demandera de la patience à ceux qui voudront tenter l'aventure.Je ne le déconseille pas, tant les jeux du genre se comptes sur les doigts de la main, mais je ne le conseille pas non plus.Pour gamer averti!+ Neo retro+ Exploration même si parfois pénible+ OST- Difficulté dû au manque d'indications- Boss simplistes- Gameplay perfectible, lisibilité...- Traduction FR/10