Comme beaucoup d'autres pays fortement touchés par l'épidémie du coronavirus, l'Allemagne doit restreindre le plus possible les risques de propagation. C'est pourquoi le parlement allemand vient d'interdire l'organisation de tous les grands événements publics dès à présent, et ce jusque fin août, ce qui signifie que l'édition 2020 de la gamescom ne pourra pas avoir lieu physiquement.



Comme la GDC et l'E3, la gamescom, qui aurait dû se tenir à Cologne du 25 au 29 août, n'aura pas lieu cette année. Si l'épidémie de Covid-19 s'est montrée moins meurtrière en Allemagne qu'en France, le nombre de contaminations est lui reparti à la hausse ces derniers jours. C'est donc pour continuer à endiguer la progression du virus que tous les rendez-vous sportifs, festivals culturels et n'importe quel grand événement réunissant du public ont été interdits jusqu'au 31 août prochain.



Les organisateurs de la gamescom, qui réunit chaque année des centaines de milliers de joueurs et professionnels de l'industrie (373 000 visiteurs pour son édition 2019), se donnaient jusqu'au milieu du mois de mai pour prendre une décision, mais le gouvernement vient de la prendre pour eux. Dans la mesure - et c'est maintenant officiel - où le salon ne pourrait avoir lieu de manière physique, les organisateurs avaient commencé à réfléchir dès la fin du mois de mars à mettre en place une version numérique du salon. Ils avaient également déjà annoncé que tous les exposants et visiteurs pourraient être remboursés.