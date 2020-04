Après Ubisoft, c'est au tour de Sony de faire preuve d'une grande générosité en ces temps difficiles. En effet, les constructeur nippon offrira deux titres PS4 à ses joueurs pour pousser ces derniers à rester chez eux.



C'est via le PlayStation Blog que l'information est tombée. Dans le cadre de son initiative Play At Home (ou Jouez à la Maison), Sony Interactive Entertainment a décidé de récompenser sa communauté en offrant deux excellents jeux. De plus, la marque japonaise a également débloqué des fonds pour aider des studios indépendants.