Suite d'un des jeux les plus vendus sur la première Xbox, retour sur Fable 2, voyageurs, chaussez vos plus belles bottes et en route pour un voyage inoubliable, bienvenue en Albion !



Se déroulant 500 ans après les évènements de Fable premier du nom, le jeu commence par un prologue ou vous débutez enfant, en compagnie de votre sœur. Dès le début du jeu, vous avez la possibilité d'incarner soit un homme soit une femme mais sachez que ça ne change absolument rien.



Une fois le prologue passé, ce qui ne devrait durer pas plus de 30 minutes, l'aventure commence réellement. Vous comprenez donc que vous êtes un héros, guidé par une mystérieuse bohémienne aveugle, Thérésa de son nom, qui va vous guider et vous dire quoi faire tout au long du jeu. Votre but sera de terrasser le Seigneur Lucien, Tyran de ce monde mais également pour venger la mort de votre sœur, abattu par ce dernier.



Si l'histoire reste avant tout assez sommaire et déjà vu, elle a le mérite d'être bien racontée, notamment par la narratrice Thérésa, mais aussi par ces personnages assez attachant. Mais ce qui frappe avant tout dans Fable 2 quand on lance le jeu, c'est ses graphismes absolument resplendissant, de toute beauté. Le jeu affiche des couleurs qui pètent à l'écran, et dans le bon sens. Les effets de lumière notamment le soleil, sont splendides. Les reflets sur l'eau, la verdure, les fleurs. Tout est très soignée et le résultat est une œuvre d'art tout simplement. L'architecture des bâtiments en jette aussi, admirer une immense tour sous une pluie menaçante à un coucher de soleil sur un lac, le jeu fait parfois office de tableau d'art tellement c'est beau.



Si déjà les graphismes sont de toute beauté, les musiques ne sont pas en reste. Des thèmes grandiose la plupart du temps, ou plus doux, notamment dans les villages par exemple. À des plus épiques comme lors des combats.



L'ambiance est également excellente, déjà par les nombreux PNJ qui vaquent à leurs occupations et qui rendent le monde vivant. Dès le lever du soleil, les marchands s'attellent à leur étalage, d'ailleurs ils précisent bien. "Les étalages sont ouvert" ! Crient t-il la plupart du temps et dès que la nuit se pointe. "Les magasins sont fermés jusqu'à demain"!

Ça rend le monde bien plus vivant, et ça fonctionne très bien.



Les nombreuses interactions sociales avec les PNJ rendent le monde encore plus vivant qu'il ne l'ai déjà. Via un simple bouton, vous pouvez interagir avec n'importe quel PNJ du jeu. Péter/roter/danser et les PNJ réagiront à ce que vous faites. Si certains trouveront ça dégueulasse, d'autre au contraire rigolerons et vous trouveront marrant. Vous pouvez même voir ce que les gens pensent de vous. Si il vous trouve plutôt beau ou laid, drôle, gentil ou méchant etc.. Vous pourrez même voir ce qu'ils aiment et les endroits où ils aiment aller, afin de gagner leur confiance et à ce qu'ils vous apprécient de plus en plus.



Si vous vous en sortez bien avec une des personnes du jeu, celui ou celle ci pourra même tomber amoureux de vous et vous pourrez vous marier et même avoir des enfants. Dans Fable 2, vous avez également la possibilité d'avoir votre chez vous. Petit havre de paix, vous pouvez vous reposer dans votre lit afin de regagner des forces, si vous avez une femme (ou un homme) car oui les relations homosexuel sont possibles dans Fable 2, il ou elle pourra vous préparer des plats et même vous faire des cadeaux si vous êtes gentil avec. Cependant, batifoler et faire la court avec une autre personne que l'élu de votre coeur et votre conjoint partira sans demander son reste !



Vous pouvez en plus de cela avoir de plus en plus de maisons dans le.jeu, et même.en louer certaines pour gagner des sous, augmenter le prix et vous gagnerez des points de méchanceté, baissez le et vous... Avez compris l'idée. Sachez que plus vous êtes riche, plus vous aurez la possibilité de posséder de véritables demeure de roi, et vos enfants ne diront plus : " Mes amis ont de meilleur jouets que moi, et ils mangent mieux ! " Vous savez, cette phrase agaçante qui vous sortent 50 par jour. Comme dans la vie réelle, enfiler un préservatif et vous pourrez avoir des relations sexuelles sans que ces mômes ne viennent vous les briser.



Comme dit plus haut, Fable 2 vous laisse la possibilité de faire soit le bien soit le mal. Faites le bien autour de vous et les gens vous aimeront, vous ferons même des cadeaux parfois, et vous aurez une jolie auréole sur la tête si vous parvenez à être extrêmement gentil. Faites le contraire, c'est à dire voler dans les coffres, vandaliser des portes pour rentrer, tuer des gens innocent et répandez le mal autour de vous et les gens vous détesteront, vous éviterons et vous fuiront même. Modifiant même votre apparence , vous aurez des cornes démoniaque qui pousseront, la peau rouge et les yeux rouges. A savoir aussi que la police des villes vous pourchasserons sans relâche, soit pour vous tuer soit pour vous demander de payer vos crimes. A vous de choisir donc si vous voulez être un gentil garçon ou au contraire une véritable ordure. Sachez aussi qu'il y'a des missions du bien et du mal, et que certaines armes ne peuvent être obtenus qu'en faisant le bien et vice versa. Les lieux peuvent changer autour de vous en fonction de ce que vous choisissez de faire le.bien ou le mal.



Faire trop le mal cependant peut amener à un vrai désavantage, à savoir que les gardes ne vous laisseront pas tranquille, si vous commettez un petit crime et que vous payez, ils vous feront rien mais si vous êtes une véritable ordure et que vous tuer tout le monde sur votre passage, il voudront tout simplement vous tuer et payer ne sera pas possible. Il sera impossible donc pour vous de vous balader tranquillement dans les villes pour faire des emplettes, vous serez sans cesse attaquer par les gardes. Choisissez bien donc...



Comme tout RPG qui se respecte, Fable 2 propose au joueur trois compétences appeler Capacité :



- La force qui comme son nom l'indique détermine la puissance avec laquelle vous frappez vos ennemis et les dégâts que vous infligés. Augmenter là pour faire plus mal à vos adversaires, et avoir plus de vie également.



- L'adresse qui détermine vos capacités à tirer avec des armes.longues distance comme le pistolet, le fusil ou encore l'arbalète.



- Et enfin la Volonté qui est tout simplement liés au sort. Arc électrique, boule de feu etc... Augmenter là pour faire un carnage avec vos sort, certains se révélant très puissant.



Ce qui m'en vient à parler des combats qui se révèlent plutôt jouissif. Attaquer au corps à corps à coup d'épée ou de marteau, utiliser votre magie et vos armes à distance. Les combats se révèlent dynamique et fun, avec pleins de possibilité. Ils se révèlent cependant assez simple dans le sens où dans Fable 2 il n'y a pas de Game Over. Mordez la poussière et vous perdrez que de l'expérience, et votre personnage sera affublé de vilaines cicatrices, mais c'est tout ! C'est dommage car ça tue un peu le challenge, rendant le jeu malheureusement bien trop facile, à cause de ce parti pris, les boss se révèlent être une simple blague. Pour peu que vous obtenez les meilleurs armes du jeu et là ce sera une promenade de santé.



Les combats deviennent également répétitif à la longue dans le sens où le bestiaire n'évoluent que très peu, avec souvent les mêmes ennemis. Bandit/Hobbes/hommes creux etc...il doit même pas y'avoir une dizaine d'ennemi différents. Le bestiaire est bien trop pauvre.



Mais pas seulement au niveau des ennemis mais également pour tout ceux qui est armes. Elles ne sont pas assez nombreuses, pareil du côté des armures. Qui se révèlent simplement être de simple fringue. Pour un RPG ça fait un peu tâche le.faible nombre d'armes disponible.



Le jeu est également assez court, une trentaine d'heures pour le boucler à 100 % environ, c'est peu pour ce type de jeu. La quête principale peut être terminé en 7-8 heures même pas. De plus, les quêtes annexes ne sont malheureusement pas très inspirée, défaut inhérents à ce genre de jeu. Même si certaines sortent du lot, mais malheureusement trop peu.



Heureusement, pour combler à sa faible durée de vie, le jeu dispose de nombreux secret à dénicher, notamment les clés en argent à trouver pour les coffres, les 50 gargouilles à détruire pour débloquer un super trésor, et croyez moi c'est pas facile de les repérer ! Mais également les 9 Portes démoniaque à ouvrir, chacune d'entre elle cachant un trésor, et il faudra trouver un moyen pour les ouvrir. C'est une très bonne idée et certaines nous poussent même à réfléchir.



Enfin, comment ne pas parler de Fable 2 sans mentionner La Star du jeu, à savoir le chien ! En effet , pendant tout le jeu, vous serez accompagné par ce brave toutou, qui se révélera fort utile ! Il vous permettra de trouver des trésors qu'il dénichera de lui même, achèvera les ennemis au sol, mais il pourra également se faire blesser par ceux ci. Il ne pourra plus trouver de trésor pour vous dans cet état. Soignez le et ça sera régler. Enfin, il sera possible de lui apprendre des tours, de le féliciter quand il trouve un trésor etc... Même si il ne s'agit que de JV, il sera possible de nouer des liens fort avec votre chien virtuel, rendant ce fidèle compagnon fort attachant et utile, une superbe idée.

Sachez aussi que votre chien change d'apparence en même temps que vous.



En parlant d'apparence, vous pourrez modifier votre personnage à votre guise au cour du jeu. Coupe de cheveux comme barbe, vous pouvez même changer la teinture de vos vêtements. Sachez aussi que les PNJ interagissent en fonction de comment vous êtes habiller. Dévaler les rues de Bowerstone habiller en plouc et ceux ci vous trouveront ridicule et grotesque, voir moche. Optez pour le costard et chaussures chic et vous sera considéré comme."le.beau gosse" de la ville, les PNJ vous trouveront alors beau et certaines vous feront même.des cadeaux.



Vous manquez d'argent ? Pas de panique ! F2 propose au joueur la possibilité de travailler pour se faire des sous. Couper du bois ou forger des armes sont les meilleurs moyens de se faire de l'argent, tuer un bandit dont la tête est mise à prix en est un autre aussi. Sachez cependant que les mini jeux comme couper du bois ou forger sont très chiant à la longue...



Dans F2, faites également attention à ce que vous mangez ! Manger comme un porc et vous grossirez, combattez souvent et vous aurez un physique musclé. Utilisez trop de magie et des marques apparaîtront sur votre visage, le défigurant atrocement parfois. Mordez trop la poussière et des cicatrices apparaîtront sur votre visage.



Parmi les autres défauts que je pourrai signaler, les temps de chargement entre chaque zones qui sont affreusement long et un interface indigeste, mais genre vraiment, l'inventaire est une horreur à utiliser



J'ai cru que j'allais jamais m'arretez, il est temps de passer à la conclusion...



Conclusion : Fable 2 est un jeu extrêmement envoûtant et enchanteur, avec des graphismes incroyables et magnifique, saupoudrer de musiques splendide. Il pèche cependant par son manque de contenu flagrant, faisant pâle figure par rapport à d'autre RPG. Mais son univers enchanteur, unique, magique, font qu'on a sans cesse envie d'y revenir pour se perdre dans l'Albion quelques heures de plus, dommage qu'il n'y est pas plus de choses à y faire...



Les + : Graphismes digne d'une œuvre d'art

- Musique magnifique

- Univers unique et enchanteur

- Très drôle

- Le chien !

- Dialogues drôle et bien écrit

- Les combats fun

- Une histoire plutôt sympa

- Personnalisation du perso très poussé

- Les interactions sociales vraiment top

- Un monde vivant et crédible

- Des petits secrets à trouver (porte démoniaque/gargouille etc...

Pouvoir faire le bien ou le mal

- VF excellente

- pouvoir fonder une famille et avoir une maison

- Un monde qui réagit à vos actions

Les - :

Inventaire archaïque

- Faible durée de vie par manque de contenu

- bestiaire très restreint

- peu d'armes

- un peu trop dirigiste

- challenge inexistant

- Les temps de chargement

- Quête annexe banal

- les mini jeu pour se faire de l'argent chiant

Note : 17/20