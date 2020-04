J'ai découvert cette série de SF.. Bah putain...Apres une première saison qui manquait de rythme, avec des "heros" assez fade. Je suis arrivé à la 3eme saison, et je trouve ça passionnant.Un petit coté mass effect par certains aspects avec une ambiance Battlestar Galactica... le tout dans un background scientifique et géopolitique réaliste.Franchement, j'ai hâte de découvrir la suite !

Who likes this ?

posted the 04/12/2020 at 11:04 AM by titipicasso