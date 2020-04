Aujourd’hui, c’est castlevania que je mets à l’honneur. Grande séries des années 80/90, elle Acquis une grande renommé mais peina à conquérir les nouvelles générations.Tout d’abord castlevania 1 et 3 sur Famicom. Le 2 est sortis sur Famicom Disc et j’ai fait l’impasse sur ce support.Chaque exemplaire vaud maintenant dans les 80/100€La série des Kid Dracula fut courte. (2 épsiodes différents ) mais quel spin-off !! L’humour y est omniprésent et c’est super beau.Ces 2 épisodes commencent à se faire peu courant.La GB a d’ailleurs reçu au court de sa longue vie, 3 épisodes à la qualité moyenne.Mais c’est clairement avec castlevania 4 que castlevania marquera bon nombre d’esprits. Des stages fou ! Une Ost géniale, une ambiance unique ! Un grannnnd cru ! Dracula XX est quand à lui moins exceptionnel. Le megadrive, est assez chelou. Et en plus il coute une blinde ( 300-400€... vraiment???).La PC engin était une console de niche pour nous, joueurs européen. Si au Japon, elle connu un franc succès. Dracula X est une incroyable production. L’ost hyper dinamique bénéficie du support CD pour nous en foutre plein les oreilles. Sa suite directe, sortis sur PSone, changera à jamais les codes de la série en s’inspirant des Metroid. Quel claque bordel !! La version japonaise est vendu avec une petit artbook et une ost ;magnifique.Quand à la compile/Remake PSP. Seul l’episode PC engine, a le droit à une modélisation 3D. C’est très réussit.La version saturn, avait quelques bonus intéressant comme le fait de pouvoir faire l’avanture avec MariaLa N64 eut droit à son castlevania. Elle a d’ailleurs eu la lourde tâche d’adapter la série en 3D. Très critiqué a cause notamment d’une maniabilité approximative, castle 64 bénéficie d’une ambiance génial et unique.Le « 2ème « épisode est en fait le 1 avec de nouveau personnages, et de nouveau stage en plus.La GBA a reçu un castlevania dès sa sortie. Il reprend les code de SOTN mais ne parviendra pas à être meilleur. Ces 3 épisodes sont bon, sans jamais être exceptionnel.Ah !! Ici vous avez 2 collector pour le premier castlevania PS2. L’un des 2, le petit en bas à gauche, est not for sale, et du coup, très rare. Il propose le jeu dans une pochette cartonnée du plus bel effet. Il y a aussi un petit livret regroupant les magnifique artwork de madame kojima.L’autre collector, le grand noir, est plus courant. Il a une ost et une lithographie.La DS reprenant le flambeau de la GBA, elle accueillera également 3 castlevania. J’aime particulièrement le dernier.Même la Wii a eu droit à son castlevania. Ils’agit en fait d’un spin-off. Un jeu de combat pour être précis. Honnêtement je m’attendais au pire, mais au final, ça se laissait jouer, grâce à une ost très séduisante et a une réalisation vraiment correct.Et enfin.... le reboot de la série avec l’incroyable Castlevania, lord of shadow. Ses 2 suites, seront hélas beaucoup moins exceptionnel. On parlera même de gâchis pour le tout dernier.Et voilà! S’en est fini pour castlevania. C’est étonnant de voir à quel point chaque épisode coûte cher en occasion depsssant souvent allègrement les 100€.Pour ceux qui se demande, j’ai bien les 2 bloodstained à la maison. Si j’ai bien aimé le 8bits, l’autre m’a beaucoup moins séduit avec sa finissions lus que douteuse.