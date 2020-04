On continue sur ce dernier opus tout droit venu des enfers!!

On avance après un stage de dingue... j'espère que la suite sera toute aussi bonne









Prend ton casque et kiff cette ambiance de dingue



On discute de l'Ip sont univers et surtout de ce dernier épisode



Peace and chill home

DefSan80 - Twich - https://www.twitch.tv/defsan80/